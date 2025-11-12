В Дагестане директора медучилища арестовали по подозрению во взятке

Мужчину заключили под стражу на два месяца

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Суд на два месяца арестовал директора одного из образовательных учреждений в дагестанском Кизляре, подозреваемого в даче взятки в размере 2 млн рублей должностному лицу, сообщает Верховный суд Дагестана.

"Советский районный суд г. Махачкалы избрал меру пресечения подозреваемому в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). […] Помимо занимаемой должности [директора Кизлярского медицинского училища] подозреваемый является депутатом собрания городского округа "город Кизляр". Рассмотрев материал, суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.

Из поступившего в суд материала следует, что 22 октября оперативными сотрудниками отдела в г. Кизляр УФСБ России по республике в рамках оперативно-разыскного мероприятия произведена выемка документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью ГБПОУ Республики Дагестан "Кизлярское медицинское училище". Согласно версии следствия, подозреваемый, будучи директором учебного учреждения, 27 октября передал сотруднику УФСБ денежные средства в размере 2 млн рублей в качестве взятки за прекращение проверочных мероприятий и недокументирование выявленных нарушений.