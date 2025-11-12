Под Красноярском при взрыве газового баллона пострадала женщина

Также возник пожар в многоэтажном доме

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоэтажном доме в Ачинске Красноярского края после взрыва баллона с веществом для травли насекомых. Пострадала пожилая женщина, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"В жилом доме в Ачинске произошел взрыв газового баллона с веществом для травли насекомых объемом 600 мл. Пострадала 72-летняя женщина, которую без сознания госпитализировали в КГБУЗ "Ачинская МРБ" с ожогами тела. Других пострадавших нет. В квартире частично выбиты окна, разрушена стена между соседями. В момент взрыва в квартире больше никого не было", - сообщили в прокуратуре.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пожар возник в пятиэтажном доме на площади 5 кв. м. "Привлекаются 10 человек, 4 единицы техники от подразделений МЧС России", - пояснили в МЧС.

Предварительной причиной пожара, по данным МЧС, стала неосторожность при курении. "На тумбочке, где была пепельница, стоял баллончик от насекомых, он разгерметизировался", - добавили в ведомстве.

Ачинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована проверка по факту травмирования женщины в результате хлопка баллончика.