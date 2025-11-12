В Магнитогорске "Газель" задела ограждение и загорелась

Из-за этого были повреждены фасад здания, рекламные баннеры и легковой автомобиль

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Магнитогорске Челябинской области устанавливают обстоятельства, при которых грузовая "Газель" задела бетонное ограждение, загорелась, из-за чего был поврежден фасад здания, рекламные баннеры и легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

"Сотрудники Госавтоинспекции [в Магнитогорске] выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в районе дома № 20 по ул. Автомобилистов, в результате которого произошло возгорание автомобилей. <…> По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 10:30 (08:30 мск) автомобиль "ГАЗ 2834", выезжая на главную дорогу, совершил наезд на бетонное ограждение. Повредился газовый баллон, произошло возгорание автомобиля. Пламя перекинулось на припаркованный автомобиль "Лада", рекламные баннеры и здание.

В пресс-центре главного управления МЧС России по Челябинской области сообщили ТАСС, что возгорание транспорта ликвидировали, здание же тушить не пришлось.