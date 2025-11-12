Бенефициару "Облкоммунэнерго" Алексею Боброву продлили арест

Обвиняемого заключили под стражу до 15 февраля 2026 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 15 февраля меру пресечения в виде заключения под стражу бенефициару компании "Облкоммунэнерго" Алексею Боброву, обвиняемому в мошенничестве, сообщает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство <…> удовлетворить, продлить срок содержания под стражей <…> по 15 февраля 2026 года", - сказала судья.

Кроме того, суд также продлил арест до 15 февраля председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных, обвиняемой по тому же делу.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций нескольких компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.