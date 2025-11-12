Фигурантка дела ГК "Пикет" о поставке некачественных бронежилетов признала вину

Виктория Антонова раскаялась в совершенном ей преступлении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Финансовый директор группы компаний "Пикет" Виктория Антонова полностью признала вину по делу о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны РФ и раскаялась, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признаю вину полностью, раскаиваюсь", - заявила в суде Антонова.

По делу также проходит начальник службы безопасности ГК "Пикет" Михаил Кальченко, он выскажет свою позицию относительно обвинения на следующем судебном заседании.

Мещанский районный суд Москвы 11 ноября приговорил к девяти годам колонии генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, признав его виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны РФ. Суд также удовлетворил иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. По данному делу Есипов осужден на восемь лет, но по совокупности с прошлым приговором, который был назначен Симоновским районным судом Москвы 8 октября 2024 года за незаконную банковскую деятельность, его осудили на девять лет.

Всего по делу проходят не менее девяти человек. Основной фигурант - генеральный директор ГК "Пикет" Есипов. Другими фигурантами являются финансовый директор Виктория Антонова и бывший начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Как говорится в материалах дела, речь идет о поставке в зону специальной военной операции 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этой продукции. Размер причиненного ущерба составил более 2 млрд рублей.