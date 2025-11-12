Bild: хакерская атака парализовала администрацию Людвигсхафена в ФРГ

Ни сайты города, ни его онлайн-сервисы не доступны

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Хакеры совершили кибератаку на систему управления города Людвигсхафен - второго по величине в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц, в результате чего уже несколько дней в администрации не работает ни интернет, ни телефоны, ни электронная почта. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, 6 ноября сотрудники IT-отдела обнаружили аномалии в системе, и вскоре после этого администрация отключила ее. С тех пор ни сайты города, ни его онлайн-сервисы не доступны. С администрацией также невозможно связаться по телефону или электронной почте, отмечает газета.

"Мы немедленно отключили все системы, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. Наш IT-отдел отреагировал безупречно. Никакой утечки данных не было, никакие данные не были зашифрованы, у нас есть полный доступ ко всему, и мы не получали никаких писем с признанием или попыток вымогательства", - сказала Bild мэр Людвигсхафена Ютта Штайнрук. При этом она не стала комментировать причину сбоя в работе IT-системы из-за продолжающегося полицейского расследования. Его ведет земельное управление уголовной полиции.

Однако жителям города, как указывает издание, ведомства отказывают в приеме, несмотря на назначенное время. "У меня была назначена встреча по поводу регистрации автомобиля, но мне отказали. Это неприемлемо, ведь машина мне нужна для работы", - приводит Bild слова водителя грузовика Али Далла. Отказы получали и другие местные жители, поясняет Bild.

Сколько времени займет восстановление системы, пока неясно. "Вероятно, потребуется еще одна-две недели, прежде чем наша система будет просканирована, и мы сможем постепенно возобновить работу сервисов. Однако в настоящее время невозможно сказать, когда мы сможем полностью все активировать", - резюмировала Штайнрук.