В Нижегородской области выявили ОПГ, легализовавшую 5 тыс. мигрантов

Преступники, в частности, содействовали иностранцам в фиктивном трудоустройстве

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области выявили противоправную деятельность межэтнической преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконного пребывания в России иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"Установлено, что семь злоумышленников под видом деятельности подконтрольных формально-легитимных строительных организаций оказывали содействие иностранным гражданам в фиктивном трудоустройстве в коммерческие фирмы, изготавливали фиктивные регистрации по месту пребывания на территории региона", - говорится в сообщении.

В результате мигранты получали и переоформляли патенты на осуществление трудовой деятельности, а также продлевали разрешения на временное проживание и вид на жительство. Данная схема позволила незаконно легализовать на территории региона более 5 тыс. иностранцев. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 и ч. 3 ст. 322.1 УК РФ.