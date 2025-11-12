На урановой шахте на Украине произошла авария

Ведутся поиски двух работников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Авария произошла на Ингульской урановой шахте в Кировоградской области на Украине. Об этом сообщило Минэнерго.

"11 ноября на шахте Ингульская ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК") произошла чрезвычайная ситуация - в подземной выработке отработанного блока произошел прорыв гидроукладочной смеси и затопление горизонта", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, в шахте находились четверо работников. При этом двум удалось выбраться, а судьба еще двоих остается неизвестной. Отмечается, что ведутся аварийно-спасательные работы с привлечением сил и средств Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") - единственное на Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды. Также "ВостГОК" является крупнейшим на территории страны производителем серной кислоты. В состав комбината входят три шахты по добыче урановой руды, из них две являются действующими (Ингульская и Смолинская), а также ураноперерабатывающий комплекс. Подчеркивается, что это не первая аварийная ситуация - в июне Смолинская шахта быстро затапливалась из-за проблем с электроэнергией. Позже власти Кировоградской области сообщили о предотвращении возможной экологической катастрофы на шахте.