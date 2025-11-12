У челябинского экс-полицейского потребовали изъять имущество

Александра Гайде задержали по делу о систематическом взяточничестве за общее покровительство коммерсанту

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска 14 ноября рассмотрит иск об изъятии недвижимости и автомобилей, принадлежащих бывшему начальнику центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области Александру Гайде, который весной был задержан ФСБ и полицейскими по делу о систематическом взяточничестве за общее покровительство коммерсанту. Об этом говорится в картотеке суда.

"Судебное заседание назначено на 14:00 (12:00 мск) 14 ноября", - говорится в картотеке.

Уточняется, что ответчиками по делу заявлены Александр, Виктория, Владимир Гайде. В качестве истцов выступают ГУ ФССП России по Челябинской области, и.о. прокурора региона и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях. Иск обоснован федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

В рамках разбирательства, по данным суда, выданы три исполнительных листа.

Со ссылкой на правоохранительные органы 15 мая ТАСС сообщал, что Гайде был задержан сотрудниками УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Ранее он занимал должность руководителя отдела ГАИ УМВД России по Челябинску. Было установлено, что фигурант на систематической основе получал в 2018-2023 годах взятки от представителя коммерческой организации. Их передавали за общее покровительство, только по одному из выявленных эпизодов сумма взятки превысила 1 млн рублей.