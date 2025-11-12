Лихачев: обстановка на ЗАЭС остается сложной

Генеральный директор Росатома сообщил, что ВСУ бьют по Энергодару

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обстановка на Запорожской АЭС не улучшается, ВСУ бьют по жилой инфраструктуре Энергодара и другим объектам, сказал журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Обстановка не становится легче. Есть удары по распределительным устройствам ЗаТЭС - тепловой станции, которая входит в инфраструктуру станционную, по линии береговой. Есть удары и ракетные, и артиллерийские, и дроновые по жилой инфраструктуре Энергодара, что тоже, естественно, раскачивает ситуацию. Как известно, состояние персонала [является] одним из ключевых принципов столповой безопасности МАГАТЭ", - сказал он.