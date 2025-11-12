В Севастополе в ДТП пострадали подросток и две женщины

В аварии столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в пригороде Севастополя, в результате три человека, включая подростка, пострадали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"На повороте к Северной стороне столкнулись рейсовый микроавтобус сообщением Бахчисарай - Севастополь и легковой автомобиль. К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения МЧС России. Сотрудники ведомства транспортировали двух пострадавших женщин из микроавтобуса к карете скорой помощи для госпитализации: у них предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги. Также госпитализирована 12-летняя девочка", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД по региону, 64-летний водитель автомобиля Volkswagen при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу, в результате чего его машина столкнулась с рейсовым автобусом Mercedes Benz под управлением 42-летнего водителя. Состояние опьянения у водителей не установлено. По факту произошедшего проводится проверка.