В Чувашии троллейбус сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе

По предварительным данным полиции, подросток в момент ДТП переходил проезжую часть на запрещенный сигнал светофора

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 12 ноября. /ТАСС/. Школьник погиб под колесами троллейбуса в Чувашии, переходя дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Госавтоинспекция республики.

"Трагедия произошла <…> в Новочебоксарске на улице Строителей. <…> Водитель троллейбуса <…> допустила наезд на 10-летнего пешехода. От полученных травм школьник скончался на месте аварии", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, ребенок в момент ДТП переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. Прокуратура Чувашии сообщила в Telegram-канале, что троллейбус, по предварительной информации, ехал на зеленый свет. "Из изученной видеозаписи следует, что мальчик в момент перехода дороги разговаривал по телефону", - написали в надзорном ведомстве.

На место происшествия выехал начальник управления Госавтоинспекции Чувашии Владимир Романов.