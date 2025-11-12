В КБР осудили военного за мошенничество с выплатами на 13 млн рублей

Мужчине назначили 10 лет в исправительной колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии (КБР) на 10 лет колонии общего режима за мошенничество. Мужчина неоднократно совершал членовредительство, чтобы получить компенсации. Ущерб государству составил 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе Нальчикского гарнизонного военного суда.

"В судебном заседании установлено, что Николай Хозумов, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, на территории ДНР четырежды с использованием самодельных взрывных устройств совершил членовредительство путем умышленного получения минно-взрывных травм для создания видимости получения боевых ранений в ходе участия в боевых действиях. Совершив членовредительство, он каждый раз обращался за медицинской помощью, в каждом случае заявлял недостоверную информацию о получении им ранений в ходе боестолкновений с противником. Медработники, будучи введенными в заблуждение, в каждом случае оформляли необходимые документы для получения им социальной выплаты", - пояснили в пресс-службе.

Экс-военнослужащий Минобороны России Николай Хозумова осужден за совершение преступлений по ст. 159 (мошенничество) и ст. 339 (уклонение от исполнения обязанностей военной службы) УК РФ. За каждое из полученных увечий на его банковский счет перечислялись выплаты на общую сумму порядка 13 млн рублей.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал его виновным и назначил 10 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный должен компенсировать ущерб. Он был взят под стражу в зале суда.