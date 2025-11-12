В Избербаше завели дело из-за отсутствия отопления в школе

Должностные лица не принимали меры для обеспечения бесперебойной и качественной работы отопительной системы

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о халатности в связи с длительным отсутствием отопления в одной из школ Избербаша. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Избербашским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ч. 3 ст. 159 УК РФ (халатность и мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2024 года и до сих пор ученики одного из общеобразовательных учреждений города Избербаша обучались в помещениях, не отвечающих обязательным санитарно-эпидемиологическим требованиям в связи с отсутствием надлежащего отопления. Должностными лицами учебного заведения и администрации города не были приняты необходимые меры для обеспечения бесперебойной и качественной работы отопительной системы, что создало угрозу жизни и здоровью обучающихся.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений. В помещениях администрации и учебного заведения проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования", - добавили в управлении.