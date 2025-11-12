В ДНР четверо сотрудников МЧС пострадали при атаке дрона

Пожарные выехали тушить возгорание на полигоне твердых бытовых отходов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В ДНР четверо пожарных пострадали при атаке дрона, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В Горловке пожарные выехали для ликвидации загорания на полигоне твердых бытовых отходов. Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль. Четверо сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравму", - сказали в МЧС.

Пострадавшие доставлены в больницу. Также была повреждена пожарная автоцистерна, у нее пробита крыша.

"Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России", - подчеркнули в ведомстве.