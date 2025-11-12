Разыскиваемый в РФ бизнесмен Татулян задержан в Армении

В России Рубена Татуляна, известного в криминальном мире как Робсон, разыскивают за мошенничество, организацию преступного сообщества, убийство

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен из Сочи Рубен Татулян, разыскиваемый российскими правоохранительными органами за мошенничество, задержан в Армении. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"Указанное лицо установлено и задержано сотрудниками криминальной полиции МВД. Информация о его обнаружении в установленном порядке передана в прокуратуру и лицу, инициировавшему розыск", - сообщил он. При этом пресс-секретарь МВД не уточнил, в рамках какого дела задержали бизнесмена и кем был инициирован розыск.

В России Татуляна, известного в криминальном мире как Робсон, разыскивают за мошенничество, организацию преступного сообщества, убийство. Он проходит по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Он также подозревается в создании в 1998 году преступного сообщества, занимавшегося вымогательствами, хищениями и заказными убийствами. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.