В Калужской области начальника почты осудили за присвоение более 3,3 млн рублей

Женщину приговорили к трем годам колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. Обнинский городской суд Калужской области приговорил к трем годам колонии общего режима начальника почтового отделения, признанную виновной в присвоении более 3,3 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области.

"Обнинским городским судом Калужской области рассмотрено уголовное дело по факту присвоения денежных средств начальником отделения АО "Почта России". <...> По результатам рассмотрения дела Б. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, начальник отделения почтовой связи Обнинского почтамта с ноября 2023 года по март 2024 года, используя служебное положение, периодически совершала присвоение вверенных ей денежных средств, принадлежащих УФПС Калужской области АО "Почта России", предназначенных для списания в качестве сверхлимитного остатка, под видом их сдачи сотрудникам инкассаторской службы для зачисления в операционную кассу или в банк. Таким образом, женщина похитила более 3,3 млн рублей, что является особо крупным размером.