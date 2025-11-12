В Южной Корее задержали бывшего премьера по делу о призывах к мятежу

Хван Гё Ан не явился на допрос

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Республики Корея задержали бывшего премьер-министра Хван Гё Ана из-за неявки на допрос по делу о подстрекательстве к мятежу во время введения военного положения в декабре 2024 года. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Команда специального прокурора, ответственная за расследование событий военного положения, задержала политика в его доме и теперь обратилась в суд с просьбой взять его под стражу. Причиной для задержания было то, что политик трижды не явился на допрос. После ареста его доставили на беседу к группе специального прокурора, а затем отправили в СИЗО.

В декабре 2024 года после того, как президент Юн Сок Ёль объявил военное положение, Хван Гё Ан опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) ряд постов в поддержку этого решения, агитируя за борьбу с "антигосударственными силами и симпатизантами" КНДР. Он призывал к аресту спикера парламента У Вон Сика и председателя на тот момент правящей партии Хан Дон Хуна.

Хван Гё Ан занимал пост премьер-министра при президенте Пак Кын Хе, которая, как и Юн Сок Ёль, подверглась импичменту. Хван Гё Ан исполнял обязанности главы государства после того, как Пак Кын Хе отстранили от власти.

Также 12 ноября группа специального прокурора задержала бывшего директора Национальной разведывательной службы Чо Тхэ Ёна. Ему вменяют нарушение служебных обязанностей, поскольку, по версии следствия, он не оповестил парламент о планах президента Юн Сок Ёля по введению военного положения, хотя они ему были известны.

Национальное собрание объявило Юн Сок Ёлю импичмент в декабре из-за объявления военного положения вопреки основному закону страны, Конституционный суд в апреле поддержал депутатов и окончательно отстранил его от власти. Юн Сок Ёлю предъявлено уголовное обвинение в организации мятежа.