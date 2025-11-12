Заместителя главы администрации Ялты задержали

Как сообщили в соцсетях, речь идет об Ирина Беломестновой

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Ялты задержана правоохранительными органами, сообщила советник главы Республики Крым Ольга Кураева.

"По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте", - написала она в своем Telegram-канале.

Как сообщается в соцсетях, речь идет об Ирина Беломестновой.