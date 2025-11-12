Ученики кадетской школы в Свердловской области обратились за медпомощью

Сотрудники прокуратуры изучают документацию по организации питания

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Несколько учеников Сысертской кадетской школы в Свердловской области обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе рвоту и недомогание. Организована проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей, обучающихся в <…> свердловском кадетском корпусе им. капитана первого ранга М. В. Банных. По предварительным данным, за медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе рвоту и недомогание, обратилось несколько учащихся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора организовали проверочные мероприятия. Сотрудники сысертской межрайонной прокуратуры изучают документацию по организации питания. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.