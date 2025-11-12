В Петербурге задержали начальника пресс-службы регионального главка МВД

Его обвиняют в получении взяток от представителя СМИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Начальник управления информации и общественных связей петербургского главка МВД России и администратор новостного канала "Конкретно.ру" задержаны по делу о взятках за передачу сводок о преступлениях и видеозаписей с камер наружного наблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"В ходе проведения совместных мероприятий следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу и сотрудниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлено, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" на систематической основе передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за предоставление ежедневных сводок происшествий ведомства и видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра. Всего за указанный период сотрудник полиции получил переводов на сумму не менее 660 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Обоим фигурантам предъявлены обвинения: полицейскому - в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), 65-летнему администратору - в даче взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Начальник пресс-службы задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По местам жительства администраторов информационного ресурса правоохранители провели обыски, по результатам которых обнаружили и изъяли технические устройства, содержащие в том числе сводки происшествий и другую служебную информацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в настоящее время полицейскими совместно со следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.