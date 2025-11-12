В Казани арестовали владельца компании, участвовавшей в постройке трассы М-12

Айрата Миннуллина заключили под стражу до 6 января

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд отправил в СИЗО на два месяца Айрата Миннуллина - владельца компании "Волгадорстрой", участвовавшей в строительстве участка федеральной трассы М-12. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Миннуллина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 января", - говорится в сообщении.

Как стало известно на процессе, уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и двум эпизодам ч. 4. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

По версии следствия, с 3 апреля 2023 года по 11 июня 2025-го неустановленные лица из числа руководителей "Волгадорстроя" в рамках договора с СК "Автодор" на участке Дюртюли - Ачи трассы М-12 похитили 2,4 млрд рублей путем перечисления авансовых платежей в СК "Инвест Капитал" за якобы выполненные работы.

Кроме того, по мнению следствия, 1 июня 2023 года по 2 октября 2023-го в рамках исполнения обязательств по тому же договору были растрачены 3,6 млн и 2,9 млн рублей, полученные из Фонда национального благосостояния.