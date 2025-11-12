В Белгородской области водитель сбил троих детей на пешеходном переходе

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

БЕЛГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Водитель сбил троих детей на пешеходном переходе в селе Таврово в Белгородском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, сегодня около 17:20 в селе Таврово на улице Пролетарская в Белгородском районе водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил наезд на троих несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП пострадали две девочки 2011 года рождения и одна 2012 г. р. "Сотрудниками полиции установлено, что несовершеннолетние направлялись на тренировку и в момент ДТП на них были световозвращающие элементы. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины происшествия", - сообщили в пресс-службе.