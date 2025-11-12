Семья убитого матерью ребенка не состояла на социальном учете

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Семья, в которой женщина убила своего 6-летнего сына на западе Москвы, не состояла на социальном учете. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Семья погибшего не состояла на социальном учете. По предварительным данным, телесные повреждения 6-летнему мальчику причинила его мать, после чего попыталась покончить с собой. Проводится судебно-психиатрическая экспертиза", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.

Она отметила, что следственные органы активно работают над установлением всех обстоятельств происшествия, прокуратура города контролирует расследование.

"Важно, чтобы подобные трагедии не повторялись. Мы продолжим усиливать меры по защите прав детей и профилактике насилия в семьях. Буду внимательно следить за ходом дела", - добавила омбудсмен.

Ранее ТАСС сообщили в правоохранительных органах, что на улице Академика Анохина женщина убила своего шестилетнего ребенка, после этого попыталась покончить с собой. Она находится в тяжелом состоянии.