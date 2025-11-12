ТАСС: главу пресс-службы ГУ МВД задержали после допроса экс-журналиста "78"

Вячеслав Степченко обвиняется в получении взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Решение о задержании руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко за получение взяток от администратора портала "Конкретно.ру" Александра Семенова было принято на основании показаний допрошенного экс-журналиста телеканала "78" Сергея Иванова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Согласно показаниям ранее задержанного бывшего журналиста телеканала "78" Сергея Иванова была изобличена причастность Вячеслава Степченко к преступлениям коррупционной направленности, а также причастность Александра Семенова к получению служебной информации от Степченко", - сказал собеседник агентства. Собеседник добавил, что Иванов активно сотрудничает со следствием и находится в статусе свидетеля.

31 октября Октябрьский суд Санкт-Петербурга избрал Семенову меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению по ч. 6 ст. 272.1 УК РФ (обеспечение функционирования информационного ресурса, заведомо предназначенного для незаконных хранения, передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные). Вину в инкриминируемом ему преступлении он признал.

Семенов в своих показаниях указал, что им был установлен контакт с должностными лицами ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для систематического получения за денежное вознаграждение служебной информации.

Степченко предъявлено обвинение в получении взятки. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

