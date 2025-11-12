В Оренбурге загорелась кровля жилого дома

Пострадал один человек

ОРЕНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Крыша многоквартирного жилого дома в Оренбурге горит на площади 1,4 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России в Max.

"Спасатели МЧС России ликвидируют крупный пожар в Оренбурге. Тушат кровлю чердака в жилом многоквартирном доме на 1 400 квадратах", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС по региону сообщали, что площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, пострадал один человек.

"В Оренбурге происходит возгорание кровли многоквартирного жилого дома. Предварительно, площадь пожара - 1 000 кв. м. К тушению пожара привлечены 56 человек и 22 единицы техники. Эвакуированы 220 человек, из них 48 детей. Травмирован один человек. Спасены пять человек", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара. Развернуты три пункта временного размещения на 250 человек, силы и средства увеличены до 85 специалистов и 32 единиц техники.

Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара.

В новость внесены изменения (23:24 мск, 23:52 мск, 00:07 мск) - добавлена информация об увеличении площади пожара и о его локализации.