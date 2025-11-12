В Липецке и шести муниципалитетах области объявили угрозу атаки БПЛА

В области ранее предупреждали о воздушной опасности

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Липецка и шести муниципалитетов региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Липецкой области.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка, Липецкого МО, Добровского МО, Грязинского МР, Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МР", - говорится в сообщении.

Ранее в области была объявлена воздушная опасность.