Посольство РФ в Уругвае получило сообщение о бомбе

Угроза не подтвердилась

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Уругвае получило сообщение о заложенной бомбе, однако угроза не подтвердилась. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

"Информация о заложенном взрывном устройстве в посольстве не подтвердилась. По имеющимся данным, звонок об угрозе исходил от проукраинского провокатора", - заявили в посольстве. Эвакуация не проводилась.

Как сообщила газета El Observador, 12 ноября днем на телефон экстренной службы позвонили из российского посольства, чтобы сообщить о полученной угрозе. Прибывшие на место специалисты осмотрели территорию и проверили записи с видеокамер. В результате инспекции было установлено, что к посольству не приближались посторонние лица, и угроза была исключена.