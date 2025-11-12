На Камчатке два села освободились от воды после шторма
Редакция сайта ТАСС
22:00
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Вода ушла из сел Ивашка и Ильпырское на Камчатке, подтоплений жилых домов после шторма не зафиксировано, сообщили ТАСС в региональном министерстве по ЧС.
"Воды в селах нет. Воду отводили, в том числе с помощью спецтехники", - сказали в министерстве.
На Камчатке третий день мощного циклона, сейчас атмосферный вихрь смещается на север, там прогнозируются метель и порывистый ветер.
Ивашка и Ильпырское - удаленные труднодоступные села. Там проживают около 700 человек.