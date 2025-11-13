В Кызыле неизвестный насильно поцеловал школьницу

Возбуждено уголовное дело

КЫЗЫЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Неизвестный напал на школьницу на одной из улиц в Кызыле и насильно ее поцеловал, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

"В полицию Кызыла поступила информация о противоправных деяниях, совершенных в отношении несовершеннолетней на одной из улиц Кызыла. <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера)", -- говорится в сообщении.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, что после короткого разговора неизвестный потянулся поцеловать школьницу, но она начала сопротивляться. После нападавший повалил ребенка на землю, поцеловал и сбежал.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.