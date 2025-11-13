В Оренбурге потушили пожар в многоквартирном доме

Прокуратура региона организовала проверку

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание площадью 1 400 кв. м, возникшее в многоквартирном доме в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.

"13.11.2025 в 04:34 (02:34 мск) ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, к ликвидации возгорания привлекли 86 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России - 65 человек и 20 единиц техники.

Ранее в МЧС России сообщали, что пожар в многоквартирном доме в Оренбурге локализован на площади 1 400 кв. метров. Проводилось тушение кровли чердака, эвакуированы 220 человек, в том числе 48 детей. Один человек пострадал, пятеро спасены. Прокуратура региона организовала проверку по факту пожара.