Умерла пострадавшая при взрыве баллона с веществом от насекомых

Причиной ЧП стала разгерметизация баллона

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пожилая женщина, пострадавшая при взрыве баллона с веществом для травли насекомых в многоэтажном доме Ачинска в Красноярском крае, умерла в больнице. Об этом журналистам сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Женщина скончалась в больнице", - сообщили в СК.

Накануне вечером в жилом многоэтажном доме в Ачинске произошел взрыв баллона с веществом для травли насекомых. Возник пожар, в квартире частично были выбиты окна, разрушена стена. В результате взрыва в больницу с ожогами была доставлена 71-летняя женщина. По предварительным данным МЧС, причиной пожара стала неосторожность при курении. "На тумбочке, где была пепельница, стоял баллончик от насекомых, он разгерметизировался", - добавили в МЧС. Ачинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована проверка.