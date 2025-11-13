В Липецке и 10 муниципалитетах области объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в региональном МЧС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Липецка и 10 муниципалитетов региона. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Липецкой области.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецк, Липецкого МО, Воловского МО, Долгоруковского МР, Задонского МР, Тербунского МР, Хлевенского МР, города Елец, Елецкого МР, Становлянского МО, Измалковского МО", - говорится в сообщении.