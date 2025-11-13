KBS: в Южной Корее при наезде грузовика на рынке погибли два человека

По информации телеканала, пострадали еще 18

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Небольшой грузовик въехал в торговые ряды на рынке в городе Пучхон в провинции Кёнгидо Республики Корея, из-за чего погибли по меньшей мере 2 человека, пострадали еще 18. Об этом сообщил телеканал KBS.

Ранее сообщалось, что пострадали 20 человек, 12 из них получили серьезные травмы. У двух человек была констатирована остановка сердца на месте аварии. Инцидент произошел около 10:55 по местному времени (04:55 мск). Вес грузовика составляет примерно 1 тонну.

"Автомобиль проехал задним ходом 28 м, а затем вперед 150 м. Многие пострадали на последних 100 м пути", - рассказал представитель экстренных служб города.

На место происшествия прибыло около 60 сотрудников полиции и экстренных служб. Водитель грузовика старше 60 лет, уточняет телеканал. Он не был пьян. Полиция задержала его на месте и начала расследование.

"Водитель утверждает, что произошло самопроизвольное ускорение автомобиля, но это сложно проверить по записям камер наблюдения", - добавил представитель экстренных служб города. Полиция обратится к специалистам по этому вопросу.

Как указывает агентство Yonhap, автомобиль проехал в пространстве между торговыми рядами, а не таранил сами лавки. По его данным, погибшие - женщины в возрасте от 70 лет. Шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.