В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"Отбой "Красного уровня - угроза атаки БПЛА" по ранее объявленным районам. Сохраняется "Желтый уровень - воздушная опасность" на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.
Режим опасности БПЛА в 6:18 мск был объявлен для Липецка, Липецкого, Воловского, Измалковского, Становлянского округов, Долгоруковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского, Елецкого районов. В 6:28 мск он был распространен на всю территорию региона.
Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили об отмене желтого уровня.
Предупреждение действовало с 22:31 мск 12 ноября.
В новость внесены изменения (8:42 мск) - добавлена информация об отмене желтого уровня.