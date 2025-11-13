В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

Этот режим был распространен на всю территорию региона в 6:28 мск

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА отменили на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Отбой "Красного уровня - угроза атаки БПЛА" по ранее объявленным районам. Сохраняется "Желтый уровень - воздушная опасность" на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

Режим опасности БПЛА в 6:18 мск был объявлен для Липецка, Липецкого, Воловского, Измалковского, Становлянского округов, Долгоруковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского, Елецкого районов. В 6:28 мск он был распространен на всю территорию региона.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили об отмене желтого уровня.

Предупреждение действовало с 22:31 мск 12 ноября.

В новость внесены изменения (8:42 мск) - добавлена информация об отмене желтого уровня.