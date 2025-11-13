В Москве из нелегальной продажи изъяли 150 кг сильнодействующих препаратов

Задержаны 11 человек

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 11 человек, которые подозреваются в нелегальной продаже сильнодействующих препаратов в Московском регионе, изъято 150 кг запрещенных веществ. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следователями следственного департамента МВД России совместно с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ", - написала она в Telegram-канале.

Волк рассказала, что задержанные действовали в Московском регионе с конца 2023 года. Организаторы закупали фармацевтические препараты в больших объемах. Для этого они использовали подконтрольное юридическое лицо, которое имело лицензию на их приобретение у завода-производителя. Для вывода из легального оборота лекарства регистрировались под иными наименованиями. Незаконная оптовая и розничная торговля осуществлялась через сеть открытых сообщниками аптечных пунктов. Товар перевозился туда в тайниках, оборудованных в корпусной мебели.

"В целях конспирации препараты с контролируемыми веществами продавались без упаковки. Наркозависимые граждане приобретали их по завышенным ценам для немедицинского употребления. Наценка составляла около шести тысяч процентов", - добавила представитель ведомства. Волк добавила, что в ходе 17 обысков по адресам проживания фигурантов и в фармацевтических организациях изъято более 150 кг запрещенных веществ, около 25 млн рублей, банковские карты, оргтехника и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Двое предполагаемых организаторов криминальной деятельности арестованы, еще один находится под домашним арестом. В отношении восьми фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. "Мероприятия проводились следователями и оперативниками во взаимодействии с сотрудниками Госавтоинспекции, экспертами-криминалистами, Росгвардией и общественниками", - подытожила Волк.