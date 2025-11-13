Мать погибших в Асбесте детей осудили на 2,5 года

Они нашли газовую зажигалку и воспользовались ей, из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Жительницу города Асбеста Свердловской области, по вине которой погибли двое ее детей, приговорили к 2,5 года колонии-поселения. Пока матери не было дома, дети воспользовались газовой зажигалкой, из-за чего возник пожар, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Свердловской области.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области, пожар с гибелью двух детей произошел в многоквартирном доме в Асбесте 28 июля. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Утром 28 июля 2025 года Татьяна П. оставила без присмотра своих детей 4-летнего сына и 3-летнюю дочь в квартире <…> в городе Асбесте. Дети нашли газовую зажигалку и воспользовались ей, из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. Малыши не смогли покинуть квартиру и задохнулись от дыма. <…> Татьяна П. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что при вынесении приговора суд учел, что ранее обвиняемая не привлекалась к уголовной ответственности, полностью признала вину и раскаялась в содеянном.