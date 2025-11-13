Адвокат сообщил об обысках в офисе армянского сайта antifake.am

Проверки проходят после задержания Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые критикуют премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранители Армении проводят обыски и изымают технику в офисе электронного сайта для проверки фактов и предоставления информации antifake.am. Проверки проходят после задержания двух оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих программы "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые жестко критикуют действующую власть и премьер-министра Никола Пашиняна.

"Я нахожусь в офисе AntiFake. Проводится обыск. Все оборудование изымается", - сообщил адвокат Самсоняна Рубен Меликян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Меликян добавил, что блогеры были задержаны на основания заявления, поданного в правоохранительные органы спикером парламента Армении Аленом Симоняном. По его словам, задержания имеют политический подтекст и не имеют ничего общего с правосудием.

После интервью авторов подкаста с третьим президентом Армении (2008-2018) Сержем Саргсяном Симонян назвал блогеров "собачьими сыновьями", те во время очередного выпуска "Имнемними" 10 ноября ответили на оскорбление в грубой форме, но без использования нецензурной брани. По его словам, это и стало поводом для обращения Симоняна в правоохранительные органы.

Весной 2024 года указанные оппозиционные деятели уже задерживались по обвинению в хулиганстве из-за критики власти.