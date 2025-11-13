В Приангарье более 1,6 тыс. человек не переселили из аварийного жилья

Дело завели за халатность

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в Иркутской области после проверки прокуратуры, более 1,6 тыс. человек не были переселены из аварийного и ветхого жилья. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

"В Иркутской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности при переселении более 1,6 тыс. граждан из аварийного жилья. Зиминская межрайонная прокуратура Иркутской области провела проверку исполнения законодательства при реализации региональной адресной программы в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По региональной программе по переселению граждан из аварийного жилья в городе Зиме Иркутской области до 1 сентября 2025 года должны были расселить 1689 человек. "Вместе с тем администрацией Зиминского городского округа не принято надлежащих мер, направленных на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, фактического переселения граждан и обеспечения жилищных прав граждан. В результате в настоящее время свыше 1 тыс. нуждающихся граждан, переселяемых из аварийного и ветхого жилья, не обеспечены пригодными для постоянного проживания жилыми помещениями", - пояснили в ведомстве.