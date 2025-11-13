На Камчатке пятерых сотрудников морского регистра осудили за взяточничество

Денежные средства в размере суммы взяток конфискованы в доход государства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. На Камчатке двое сотрудников морского регистра приговорены к лишению свободы, еще трое - к крупным штрафам за коррупционные преступления, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России.

"Приговором суда двоим фигурантам назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно. Остальным фигурантам назначено наказание в виде штрафа в размере от 2,7 до 3 млн рублей. Денежные средства в размере суммы взяток конфискованы в доход государства, осужденные лишены права занимать определенные должности на срок от 3 до 5 лет".

Следствием и судом установлено, что обвиняемые, являясь должностными лицами Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала морского регистра, в 2023 году получили от шести представителей коммерческих организаций через посредника деньги на общую сумму свыше миллиона рублей в качестве взяток за совершение действий в интересах юридических лиц. Взятки предназначались за беспрепятственное освидетельствование девяти рыболовецких судов. Кроме того, одним из подсудимых в отделение Регистра был предоставлен подложный технический паспорт маломерного моторного судна, необходимый для проведения освидетельствования и ввода его в эксплуатацию.

Как сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре, ранее в отношении трех взяткополучателей, в том числе руководителя отделения, посредника и всех взяткодателей вынесены обвинительные приговоры. Приговор поставлен с учетом позиции государственного обвинителя Камчатской транспортной прокуратуры и представленных им доказательств.