В Москве таможенники нашли гигантских высушенных жуков в посылках из Перу

Специалисты оценили стоимость насекомых в 1,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ФТС России/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Таможенники обнаружили 200 высушенных экзотических жуков в посылках из Перу, среди которых был крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 см, а также жуки-долгоносики и носороги из семейства пластинчатоусых. Стоимость насекомых оценивается в 1,5 млн рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили 200 высушенных экзотических жуков в посылках из Перу. Специалисты оценили стоимость насекомых в 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жесткокрылых выявили при помощи рентген-установки в ходе досмотра двух почтовых отправлений, адресованных жителям Ставропольского края. Каждая особь была прикреплена к картонной подложке и находилась под плотным целлофаном. При этом сопроводительные документы на товар отсутствовали.

Таможенная экспертиза установила, что это трофеи неотропического царства. Так, среди образцов - крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 см, а также жуки-долгоносики и носороги из семейства пластинчатоусых.

"В связи с отсутствием разрешительных ветеринарных документов на ввоз, посылки возвращены отправителю", - сообщили в ФТС.