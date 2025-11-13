В ХМАО по факту нарушения прав дольщиков завели дело

К следователям обратились жители Сургута по вопросу нарушения прав участников долевого строительства жилищного комплекса "За ручьем"

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома в Сургуте, срок ввода в эксплуатацию которого неоднократно переносился. Об этом сообщатся в Telegram-канале информационного центра СК РФ.

"В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело о нарушении прав участников долевого строительства в Сургуте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее к следователям обратились жители Сургута по вопросу нарушения прав участников долевого строительства жилищного комплекса "За ручьем" компанией "Специализированный застройщик "ДСК-1". По данным ведомства, в прошлом году заявители заключили договоры с этой организацией на приобретение квартир в строящемся доме и оплатили их. Однако срок ввода строения в эксплуатацию неоднократно переносился, последний раз - на июнь 2027 года.

Граждане вынуждены проживать в арендованных жилых помещениях. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, добавили в ведомстве.

Накануне председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты российского парламента в присутствии главы Югры Руслана Кухарука и председателя окружной думы Бориса Хохрякова призвала повысить требования и "призвать к ответу" компанию "ДСК-1" и других застройщиков в ХМАО. В свою очередь Кухарук в своем телеграм-канале сообщил, что поручил Службе жилищного и строительного надзора Югры совместно с администрацией Сургута взять на контроль выполнение подрядчиком своих обязательств.