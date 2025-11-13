В Грузии обнаружили тела всех жертв крушения турецкого С-130

В скором времени их доставят в Турцию

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Поисково-спасательные группы смогли обнаружить тело последнего из 20 погибших в результате крушения в Грузии самолета С-130 ВВС Турции. Об этом проинформировало Минобороны республики.

Читайте также

Без сигнала о бедствии. В Грузии разбился турецкий военный самолет

"В результате поисково-спасательных работ среди обломков нашего военно-транспортного самолета, потерпевшего крушение на границе Азербайджана и Грузии, было обнаружено тело нашего 20-го погибшего", - сообщило ведомство.

Вылетевший из Азербайджана самолет C-130 ВВС Турции разбился во вторник в Грузии. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. Все находившиеся на его борту 20 военнослужащих погибли. Их тела будут в скором времени доставлены на родину.