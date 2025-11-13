В Березниках вынесли приговор 16-летней матери, убившей новорожденного

Она задушила ребенка и сбросила тело с пятого этажа

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в городе Березники Пермского края приговорил 16-летнюю местную жительницу к году ограничения свободы за убийство своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - сообщили в управлении СК.

По данным следствия, в ночь на 12 августа девушка 2009 года рождения, находясь дома, родила девочку. После она задушила новорожденную и сбросила ее тело с пятого этажа. Вскоре прохожие обнаружили тело и сообщили об этом в правоохранительные органы. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В ходе следствия девушка находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.