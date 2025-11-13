В Якутии обвиняемого по делу о гибели первокурсника заключили под стражу

Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил руками и ногами своего сокурсника

ЯКУСТК, 13 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого по делу о гибели 18-летнего студента Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Суд поддержал ходатайство следователя и заключил под стражу молодого человека, 2007 года рождения, уроженца Вилюйского района, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть)", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, 1 ноября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил руками и ногами своего сокурсника. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение города Якутска с тяжелой травмой, 10 ноября он умер. Пресс-служба СВФУ сообщила, что оперативным анализом всех аспектов, связанных с инцидентом, включая условия проживания, системы мониторинга и реагирования, занимается внутренняя комиссия вуза.