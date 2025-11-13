В Испании оштрафовали Twitter на €5 млн

Как поясняет газета El País, это связано с тем, что компания не заблокировала рекламу, размещенную предприятием Quantum AI

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Национальная комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) Испании наложила штраф в размере €5 млн на компанию Twitter International Unlimited Company за несоблюдение законодательства о рекламе. Решение регулятора опубликовано в официальном правительственном вестнике.

Так, CNMV постановила "наложить штраф на Twitter International Unlimited Company за совершение очень серьезного нарушения".

Как поясняет газета El País, компания оштрафована за то, что не заблокировала рекламу, размещенную предприятием Quantum AI, которое использовало личности известных людей и СМИ для продвижения инвестиций через социальную сеть. CNMV начала следствие два года назад. Испанский регулятор обвиняет Twitter в несоблюдении запрета на публикацию рекламы без проверки того, имеют ли рекламодатели разрешение на предоставление инвестиционных услуг. Компания Quantum AI использовала изображения знаменитостей и распространяла ложные новости, имитируя, что они были опубликованы местной прессой.

Это седьмой по величине штраф, наложенный испанским регулятором.