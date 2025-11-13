Против главреда "Довода" Косыгина завели дело о нарушении закона об иноагентах

Минюст включил Илью Косыгина в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ВЛАДИМИР, 13 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении главного редактора издания "Довод" (включено в реестр иноагентов в РФ) Ильи Косыгина (признан иноагентом) за нарушение требований закона об иностранных агентах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"В отношении Косыгина И. Е. СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК России (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, два раза в течение одного года)", - говорится в сообщении.

Минюст России включил Косыгина в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года. Интернет-издание "Довод" внесено в реестр иноагентов в августе того же года. "Несмотря на осведомленность Косыгина И. Е. о внесении его в данный перечень и необходимости указания в своих материалах соответствующей маркировки о том, что они произведены лицом, признанным иностранным агентом, фигурант данное требование законодательства проигнорировал, в том числе после неоднократного привлечения его Октябрьским районным судом города Владимира к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ", - пояснили в региональном УФСБ.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, согласно полученной информации, фигурант находится за пределами России, в связи с чем следователем он был объявлен в розыск. "В органы внутренних дел направлены материалы для организации разыскных мероприятий в установленном порядке. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.