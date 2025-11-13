В Кабардино-Балкарии ФСБ обнаружила нарколабораторию

Также оперативники нашли 16 кг мефедрона

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Нарколабораторию с оборудованием и реагентами, а также готовые к реализации 16 кг мефедрона обнаружили оперативники ФСБ в Баксанском районе Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в региональном управлении ведомства.

"В лаборатории, которая была организована в частном домовладении, обнаружены и изъяты оборудование и реагенты для производства синтетических наркотиков, а также готовое к реализации наркотическое средство "мефедрон" массой более 16 кг", - рассказали в ФСБ.

Отмечается, что подозреваемые - двое жителей Баксанского района. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Максимальное наказание за совершение этих преступлений - пожизненное лишение свободы.