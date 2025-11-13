Число ответчиков по иску к объединению "Махонинские" выросло до 23

Несколько человек и фирм также обозначены в качестве заинтересованных лиц

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Челябинске увеличил с 16 до 23 количество ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества на 2,5 млрд рублей, принадлежащего объединению "Махонинские", которое Генпрокуратура по материалам управления ФСБ России по Челябинской области просит признать экстремистским. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Теперь в общей сложности в деле фигурируют 23 ответчика. В список, кроме братьев Андрея и Александра Махониных, входят их родственники, бизнес-партнеры, также их менеджеры. Несколько человек и фирм обозначены в качестве заинтересованных лиц", - пояснил собеседник агентства.

Он рассказал, что по данным Генпрокуратуры РФ, объединение "Махонинские" имеет признаки объединенной преступной группы. Надзорное ведомство считает, что члены этой группы поддерживали контакты с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем. По данным Росфинмониторинга, объединение выводило деньги за пределы России. "Сейчас под контролем ОПГ находится часть доходов от исправительных учреждений", - отметили в правоохранительных органах.

Со ссылкой на правоохранительные органы 28 октября сообщалось, что московские приставы, приехавшие в Челябинск, начали исполнять решения Советского районного суда об аресте ряда объектов, принадлежащих объединению "Махонинские". В числе прочих под арест попали "Юрьевский торговый комплекс", магазин "Ткани", компании "Армада", "Надежда", "Оргмедкорпорация" "Стройбизнессити", "Антис", "Медхимпро" и многие другие активы.

Ранее со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что следственно-оперативные действия провели силовики в одном из частных домов Челябинска, который, как считают оперативники, принадлежит объединению "Махонинские". Само это объединение было выявлено в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства прокуратурой совместно с областным управлением ФСБ России. Объединению принадлежит большинство торговых точек в Челябинске, имущество общей стоимостью не менее 2,5 млрд рублей, 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.