В Омске задержали поджегшего машину полиции

Местный житель заявил, что его заставили это сделать мошенники, которым он перевел 720 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Омской области/ ТАСС

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали жителя Омска, который по данному через интернет указанию неизвестных поджег служебный автомобиль полиции. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Подозреваемый задержан, по инициативе следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и всех виновных лиц", - сказала Болдинова.

По версии следствия, 27-летний житель Омска днем 11 ноября по указанию неизвестных лиц, с которым он общался через интернет, умышленно поджег припаркованный во дворе жилого дома служебный автомобиль участкового уполномоченного полиции. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. В пресс-службе прокуратуры Омской области добавили, что пожар был потушен сотрудниками МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Ход расследования взят на контроль прокуратуры.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что мужчина сначала общался с якобы сотрудником налоговой службы и работником "Госуслуг". По их указанию он перевел мошенникам 720 тыс. рублей. После этого на связь вышел лжесотрудник ФСБ, который сообщил мужчине, что деньги тот перевел на финансирование Вооруженных сил Украины, и велел поджечь машину полиции.